Portada: Prop de 50 globus il·luminen el cel de l’Anoia amb l’EBF

Aquest dijous ha començat l’European Balloon Festival a Igualada, que s’allargarà fins diumenge al matí. El festival ofereix moltes activitats culturals en diferents punts de la ciutat. Com a novetat, aquest any s’ha estrenat una cistella vista romàntica per a dues persones.

A més:

L’Anoia tindrà un clima àrid d’aquí a mig segle

El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple arriba a les piscines de la comarca

Triquell enceta dissabte a la nit el Festival Anòlia

