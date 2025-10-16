Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

16 d'octubre de 2025

Portada: Onada d’expropiacions de terrenys per iniciar els parcs solars a l’Anoia

Un article de

En portada aquesta setmana…

  • Onada d’expropiacions de terrenys per iniciar els parcs solars a l’Anoia: El BOE publica les primeres expropiacions, que afecten més de 200 finques de Jorba, Sant Martí de Tous i Bellprat
  • Cap de setmana de la Mostra de Vins d’Altura a la Llacuna amb moltes activitats
  • Castells pacta amb UEA i entitats comercials una rebaixa en la taxa de residus
  • Ofici, territori i creació a la Fira Singular de Cultura Artesana, demà a Copons
  • Diumenge, torna la Cursa Popular a Igualada amb recorreguts per a tothom
  • Especial Salut i Benestar

Aquestes i moltes notícies més a l’edició en paper de divendres 17 d’octubre de 2025.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
Veu de l'AnoiaRedacció