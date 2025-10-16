Portada: Onada d’expropiacions de terrenys per iniciar els parcs solars a l’Anoia

Per oferir les millors experiències, nosaltres i els nostres socis fem servir tecnologies com ara galetes per emmagatzemar i/o accedir a la informació del dispositiu. Donar el consentiment a aquestes tecnologies ens permetrà a nosaltres i als nostres socis processar dades personals com ara el comportament de navegació o identificadors únics en aquest lloc i mostrar anuncis (no) personalitzats. No consentir o retirar el consentiment, pot afectar negativament determinades característiques i funcions.
Feu clic a continuació per donar el vostre consentiment a l'anterior o prendre decisions detallades. Les vostres opcions només s'aplicaran a aquest lloc. Podeu canviar la vostra configuració en qualsevol moment, inclosa la retirada del vostre consentiment, utilitzant els commutadors de la Política de galetes o fent clic al botó de gestió del consentiment a la part inferior de la pantalla.
L'emmagatzematge o accés tècnic és estrictament necessari per al propòsit legítim de permetre l'ús d'un servei específic sol·licitat explícitament per l'abonat o usuari, o amb l'únic propòsit de dur a terme la transmissió d'una comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques.
L'emmagatzematge o accés tècnic és necessari per a la finalitat legítima d'emmagatzemar preferències no sol·licitades per l'abonat o l'usuari.
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
L'emmagatzematge o accés tècnic que s'utilitza exclusivament amb finalitats estadístiques anònimes. Sense un requeriment, el compliment voluntari per part del Proveïdor de serveis d'Internet, o els registres addicionals d'un tercer, la informació emmagatzemada o recuperada només per a aquest propòsit no es pot utilitzar per identificar-te.
L'emmagatzematge o accés tècnic és necessari per crear perfils d'usuari per enviar publicitat, o per rastrejar l'usuari en una web o en diverses webs amb fins de màrqueting similars.