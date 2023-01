Portada: “Marc Castells optarà a poder ser l’alcalde d’Igualada amb més anys al càrrec”

Aquest dimecres l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, anunciava que es presentaria a la reelecció. Ho farà sota la marca Junts per Igualada, que al mateix temps estarà sota el paraigües de Junts per Catalunya. Castells surt de la previsible batalla amb Alba Vergés, i diu que “ja he guanyat a tres candidats d’ERC”.

A més:

Fira del Camí Ral a Vilanova del Camí

Aquest divendres comença la 201a edició de la Festa dels Traginers

Piera converteix en municipal el servei d’aigua

“Ma solitud” de Guillem Albà obre temporada a l’Aurora

Tots els equips de l’Igualada Vòlei Club

