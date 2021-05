Portada: “L’oposició força un plenari sobre la manca d’habitatge a Igualada”

Esquerra d’Igualada anunciava aquest dimecres que proposaria un ple monogràfic per tractar el tema de l’habitatge a la capital de l’Anoia i Poble Actiu ja ha confirmat que hi donarà suport. Així doncs, l’oposició forçarà aquest ple, denunciant que en 10 anys “el govern de Marc Castells no ha fet res de res per combatre l’increment dels preus i pisos buits”.

