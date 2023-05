Portada: “L’hora de la veritat”

92.000 anoiencs estan cridats a votar aquest proper diumenge per escollir qui encapçalarà els ajuntaments dels 33 municipis de la comarca. A l’Anoia hi ha 120 candidatures i es presenta una intensa batalla entre PSC, Junts i ERC per fer-se amb la majoria de vots.

A més:

Jordi Alba escull Igualada per anunciar el seu adeu del Barça

Cap de setmana de Festes del Roser a Vallbona

Es constitueix l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

Tot a punt per la desena edició del Festival MAIG a Santa Coloma

Aquestes, i moltes altres notícies, les trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 26 de maig.