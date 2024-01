Portada: L’església cedeix a Igualada el Casal Interparroquial per a una residència d’estudiants

Publicitat

L’església cedeix a Igualada el Casal Interparroquial per a una residència d’estudiants. Acord amb el Bisbat de Vic per l’enderroc de l’antic Casal i la piscina, a canvi de pisos de protecció oficial. L’operació tindrà cost zero per als igualadins, i permetrà la residència, pisos protegits i un nou carrer.

A més:

Tot a punt per als 202 Tres Tombs d’Igualada.

La línia de FGC Llobregat-Anoia recupera les dades anteriors a la pandèmia.

Gran paper del copilot igualadí Armand Monleon al Dakar.

Aquestes, i moltes altres notícies, les trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 19 de gener de 2024.

