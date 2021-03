Portada: “La Generalitat descarta finalment Can Morera i Can Titó”

Després de més de mig any des que es va iniciar el procés participatiu del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena, finalment s’ha descartat Can Morera i Can Titó com a espais per ubicar-hi sòl industrial. De fet, ja fa mesos que tot semblava indicar que això acabaria succeint. Territori es fixa ara en l’entorn de l’aeròdrom i la zona entre Igualada i Jorba com a noves àrees industrials.

L’Escorxador s’estrena com a centre de vacunació

La Mostra es trasllada a finals de maig

Veïns de Capellades anuncien tremolors a les cases

1.112 socis de l’Anoia decidiran el futur del Barça

Especial 8 de març, dia de la Dona

