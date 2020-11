Portada: “Junts, PSC i Comuns presenten una moció de censura a Piera”

El cap de setmana passat, Junts, PSC i Comuns anunciaven una moció de censura contra el fins ara alcalde de Piera, Jordi Madrid. I aquest dijous en roda de premsa Madrid ha presentat la seva dimissió, en un acte a la desesperada per mantenir l’acord. En l’atenció als mitjans ha comentat que s’ha sentit traït per Josep Llopart, de Junts, mentre que aquest últim afirma que “la situació no podia continuar de la mateixa manera”. A les pàgines 8 i 9 del diari hi trobareu tota la informació ampliada.

A més:

La Generalitat destaca l'”ambició d’Igualada” per voler tenir un Campus Universitari de Salut

Calaf torna a tenir aigua potable

El Festival el més Petit de Tots, al Teatre de l’Aurora

L’Igualada HC perd davant del Vic i torna a ser cuer

Aquestes notícies, i moltes altres, les trobareu a La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 27 de novembre.