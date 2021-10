Portada: “Jorba vota diumenge si accepta el polígon industrial del Pla Director”

Després d’unes últimes setmanes de campanya, Jorba votarà finalment aquest diumenge si vol o no un nou polígon industrial al municipi. Hores abans de la votació hi ha molta incertesa sobre el volum de participació que pot haver-hi a la consulta popular en un projecte que Vilanova i Òdena ja van rebutjar, pels espais de Can Titó i Can Morera, respectivament.

A més:

Entrevista a Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms: “Qui decideix creuar el mar és perquè ja no té res a perdre”

Igualada promocionarà 7 elements de patrimoni cultural

Primera Mostra de Productors del Parc Agrari de la Conca a Montbui

Segones jornades de la Vinyala a Òdena

