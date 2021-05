Portada: “Igualada, per damunt de la mitjana de les ciutats més riques del país”

L’Institut Nacional d’Estadística espanyol ha publicat el rànquing de les 430 ciutats amb més renda per càpita i en aquesta classificació, Igualada està per sobre la mitjana de les ciutats més riques del país. La capital de l’Anoia és la 6a ciutat fora de l’àrea metropolitana amb la renda neta per càpita més alta. Igualada té una renda de 13.306€ per habitant, 900 euros més que dos anys enrere, però lluny dels 20.582€ de Sant Cugat del Vallès. Aquest és el tema principal de portada.

A més:

Igualada participa activament a la Mostra

Comença la recollida porta a porta a Calaf

Històrica injecció de diners a Piera per a inversions: 8,3 milions d’euros

4 càmeres a Les Comes per retransmetre tota l’activitat esportiva

Els ajuntaments de la Conca, per la digitalització del comerç

