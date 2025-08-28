Un article de
28 d'agost de 2025

Portada | Igualada, cap a una taxa justa d’escombraries del sector del comerç

En portada aquesta setmana…

  • Igualada, cap a una taxa justa d’escombraries del sector del comerç: L’alcalde Marc Castells confirma que la mesura es podria aplicar l’any vinent, en funció del volum de residu que es generi
  • Preocupació a Pujalt per una planta de biogàs: La instal·lació podria arribar a tractar 200.000 tones anuals de residus
  • Històrica Diada Castellera a la Festa Major
  • Comença l’Embosca’t Festival a Clariana
  • L’Ajuntament de Jorba presenta al·legacions al projecte fotovoltaic
  • Participació anoienca a la prestigiosa Ultra Trail del Mont Blanc
  • Persecució policial de pel·lícula per la Conca d’Òdena

Aquestes i moltes notícies més a l’edició en paper de dijous 29 d’agost de 2025.

