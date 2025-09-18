Portada: FirAnoia s’omple d’artesans i esgota l’espai de l’automoció

En portada aquesta setmana…
- FirAnoia s’omple d’artesans i esgota l’espai de l’automoció: Des d’avui i fins diumenge Igualada acull la 72a edició de la Fira Multisectorial d’Igualada, que inicia una etapa de transformació.
- Suplement especial FirAnoia
- Un error en els dipòsits d’una gasolinera a Piera deixa desenes de cotxes afectats: Un descuit en la càrrega dels combustibles 95 i Dièsel en els dipòsits de l’estació del BonPreu Esclat de Piera provoca moltes avaries, l’empresa reconeix l’error i es posa a disposició dels clients.
- Cabrera d’Anoia, el segon pitjor municipi del país en recollida selectiva: En general, les dades a l’Anoia milloren a poc a poc, amb una diferència abismal respecte els qui apliquen el sistema “porta a porta”.
- Igualada acull la Supercopa d’Espanya d’hoquei
- Igualada Comerç inicia una nova etapa i celebra el seu 45è aniversari amb una gran festa
- Igualada es converteix en el centre de la creació i l’art tèxtil amb el TextilFest 2025
- Demà dissabte arriba una nova edició de la Fira de la Cervesa Artesana a l’Espelt
Aquestes i moltes notícies més a l’edició en paper de divendres 19 de setembre de 2025.