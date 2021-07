Portada: “European Balloon Festival: els globus tornen a omplir el cel d’Igualada”

Després que l’edició del 2020 fos molt reduïda per culpa de la pandèmia, aquest 2021 l’European Balloon Festival celebra la 25è edició recuperant una mica més de normalitat, tot i que encara no és completa. La Night Glow i el concert d’Stay Homas tindran una limitació de 3.000 assistents i aquells que no tinguin entrada no es podran apropar al perímetre del Parc Central.

A més:

Copons fa una consulta participa sobre els parcs eòlics al municipi

El SOC aporta prop d’un milió d’euros per plans d’ocupació a la Conca

Comença el Festival Anòlia amb Stay Homas al Parc Central

Aquestes notícies, moltes altres, i un especial sobre l’European Balloon Festival, el trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 9 de juliol.