4 de setembre de 2025

Portada: Dilluns s’estrena el curs amb més busos a Barcelona

  • Dilluns s’estrena el curs amb més busos a Barcelona: La Generalitat amplia 4 busos més per sentit, fins a 33 serveis diaris d’anada i tornada, amb la nova entrada ràpida a BCN amb el carril especial
  • Igualada i comarca, a punt per a la Diada: Jaume Piquer, “Jimmy Jazz”, pronunciarà dilluns la conferència institucional a Igualada. Actes commemoratius a diversos municipis amb concerts, parlaments i activitats. Avui Òmnium Cultural lliura els Premis Compromís Cultural a Marcel·lí J. Valls i a l’Agrupació Folklòrica d’Igualada.
  • Vilanova del Camí i Piera, de Festa Major
  • La COPE s’inventa una notícia sobre una okupació a Tous
  • Calaf i Montmaneu celebren una Festa Major carregada d’activitats
  • El passeig Verdaguer i el centre acolliran demà la Botiga al Carrer
  • L’Igualada Rigat jugarà la final a quatre de la Lliga Catalana d’hoquei

