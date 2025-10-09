Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

9 d'octubre de 2025

Portada: Castellolí, segon municipi del país amb la població de més nivell socioecònomic

En portada aquesta setmana…

  • Castellolí, segon municipi del país amb la població de més nivell socioecònomic. Més de 10.000€ per persona de diferència en la renda dels municipis més rics i pobres de l’Anoia.
  • Arriba la 7a edició de l’Electra Festival amb set artistes diferents
  • Marc Bernades, subcampió de la duríssima cursa Ultra Pirineu
  • Municipis de la comarca participen en les Jornades Europees del Patrimoni
  • Piera registra 349 elements d’interès patrimonial en el seu terme municipal

Aquestes i moltes notícies més a l’edició en paper de divendres 10 de setembre de 2025.

