Portada: Bona part de l’Anoia confia en no entrar encara en fase d’Emergència per la sequera

Bona part de l’Anoia confia en no entrar encara en fase d’Emergència per la sequera. L’aqüífer Carme-Capellades, de qui depèn la Conca d’Òdena i altres municipis, es troba en fase d’Excepcionalitat, l’avantpenúltima abans d’Emergència. Igualada va consumir aigua el 2023 molt per sota del llindar previst en el Pla de Sequera.

Cabrera d’Anoia, el municipi amb més segones residències de la comarca. El poble del sud de la comarca és un dels cinc de Catalunya que, proporcionalment, ha crescut més en població en els darrers anys.

A més:

Diumenge, Fira de la Baronia d’Òdena

Viatge en el temps amb la jornada ‘Masquefa ocupada’

Diumenge torna la Duatló Ciutat d’Igualada

Fotografies de tots els equips del Club Bàsquet Igualada

Aquestes, i moltes altres notícies, les trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 26 de gener de 2024.

