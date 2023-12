Portada: Barcelona convida l’Anoia a formar part de l’àrea metropolitana

Publicitat

Barcelona convida l’Anoia a formar part de l’àrea metropolitana. El Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona aprova un document per ampliar als dos Vallès, l’Anoia amb la Vegueria Penedès, i el Maresme.

Sant Pere Sallavinera i Montbui, separats per 8.000 euros de renda per càpita. L’Institut Nacional d’Estadís-tica (INE) ha publicat el seu darrer informe sobre la renda de tots els ciutadans. A l’Anoia, el municipi “més ric” és Sant Pere Sallavinera, amb més de dinou mil euros de renda per habitant, lluny dels poc més d’onze mil del “més pobre”, Santa Margarida de Montbui. Les xifres tornen a demostrar enormes diferèn-cies d’ingressos i de renda a les famílies, depenent d’en quin lloc viuen.

Cercavila, festa al Parc Central d’Igualada, i molts actes a tota la comarca per la Marató de TV3

Aigua de Rigat estrena un llibre sobre la seva història centenària

La Coral Xalest clou el 50è aniversari amb un gran concert

