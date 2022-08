Portada: “Augmenten les comandes de tèxtil a l’Anoia, però falten treballadors”

La pandèmia, la guerra d’Ucraïna i l’encariment de les matèries primeres, sumat a un canvi de regulació europeu, ha provocat que el sector tèxtil-moda estigui experimentant un ressorgiment a Catalunya. La comarca de l’Anoia, amb una llarga tradició industrial vinculada al tèxtil, està notant un increment de comandes, que es tradueix en una necessitat de treballadors especialitzats. La manca de relleu generacional en el sector ha provocat, però, que no hi hagi joves formats i, per això, des del territori s’estan impulsant diferents iniciatives com una escola de confecció per revitalitzar l’ofici. Aquest és el tema principal de la portada de La Veu d’aquest divendres.

A més:

Unió de Pagesos demana el soterrament dels projectes de línies d’alta tensió

Jordi Badia completa els 3.800km en bicicleta del repte solidari

Festes Majors al Bruc, Argençola, Capellades i Miralles

La vilanovina Laura Martínez debutarà a primera divisió de futbol

