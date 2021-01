Portada: “A Igualada es vol permetre poder fer habitatges als baixos dels edificis”

Aquest passat dimecres, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, explicava els projectes i objectius de cara a aquest any 2021 i entre ells destacava una important modificació del Pla General per a zones no comercials que implicaria poder fer habitatges als baixos dels edificis. L’objectiu és augmentar fins a 1.200 habitatges el parc immobiliari de la ciutat, especialment per al lloguer.

A més:

La Generalitat vol treure d’Igualada la seu de Mossos de Trànsit

Els Tres Tombs, simbòlics i sense animals

Denunciades dues empreses per abocar residus tòxics a l’abocador de Can Mata

La Pobla tindrà Institut Escola el curs 2022/2023

Relleu a la banqueta del CF Igualada

Aquestes i moltes altres notícies les podreu trobar en l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 15 de gener. Una edició molt especial, ja que es tracta del número 2.000.