21 d'agost de 2025

La polèmica per la prohibició de les pancartes de la Collanada, la Festa Major d’Igualada i els successos, les notícies més llegides de la setmana

Un article de

Una setmana més, La Veu de l’Anoia us presenta les notícies més llegides dels darrers 7 dies a la seva edició digital. Aquestes són les notícies més llegides a Veuanoia.cat.

L’Ajuntament d’Igualada prohibeix unes pancartes de la Coll@nada, dies abans de la Festa Major

Programa complet de la Festa Major d’Igualada 2025

Aparatós accident entre un bus i un camió a l’A-2 al Bruc

Roben en un habitatge de Piera de matinada, s’intenten amagar i el dron de la policia local els enxampa

