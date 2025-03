La poesia, protagonista del proper concert del cicle Cuir

Arriba el nou concert del Cicle Cuir a Igualada. Aquest cop serà el torn dels poetes i rapsodes Núria Martínez-Vernis i Oriol Sauleda, el dimecres 19 de març a les 20.30 (portes a les 20h).

Els organitzadors del cIMIc (cicle itinerant de música improvisada de Catalunya), estem parlant de DUOT (Albert Cirera i Ramon Prats) han volgut obrir les propostes al voltant de la improvisació cap a altres àmbits. Així doncs la proposta que arriba al cicle CUIR del mes de març no serà musical, serà poètica. Potser perquè la poesia, en el fons, també és música.

Els encarregats de la vetllada del 19 de març a l’Adoberia seran els dos poetes i rapsodes Oriol Sauleda i Núria Martínez-Vernis. Ells mateixos es defineixen així:

“I què coi fan aquest parell? Doncs fan un clic i el fan a ulls clucs, és real d’ara mateix això que és com un peix a dins del sol, i que és una cosa molt senzilla com parlar sense els embuts i amb pensament sense pensar perquè està en marxa i l’ocell, que quan troba un tros de pa no ho veu un triomf, ho simplifica senzill i diu mentides. És divertit si prens distància i fas voltes d’humanitat que poden fer voltes al mateix tomb sense adonar se’n. Espai lliure d’avorrides realitats. Tanta és l’olla bull que se’ns en va i volta.”

Com sempre, a les 20.00h a l’Adoberia, carrer del Rec 15. Obrirem portes per qui vulgui venir a menjar sopa i bikins i a les 20.45h començarà el concert. L’entrada serà, com ja va sent habitual, amb el sistema de taquilla inversa, on tota la recaptació va integra pels músics, en aquest cas, poetes.