Podis a la VolCAT per igualadins i anoiencs, en una cita d’esport i natura

Aquesta Setmana Santa, Igualada i l’Anoia han acollit la 20a edició de la VolCAT una de les proves de mountain bike per etapes de més antiguitat i prestigi del nostre territori. La prova ha comptat amb més de 700 esportistes de 20 nacionalitats que han participat en les dues etapes de la competició d’aquest any. En total s’han fet 100 km dividits en una etapa de 61km i 9 km i amb uns desnivells positius de 1441 m i 978 m respectivament.

Com a novetat, aquest any s’ha celebrat també una prova de la Copa Catalana de Pump Track el dissabte de 18h a 21h en el marc de la VolCAT Festival. Pel que fa a les classificacions, l’etapa de dissabte va tenir com a Igualadins i anoiencs classificats a Roger Ferrer, d’Igualada, primer classificat de la categoria Sub23. Genis López López, de Jorba, com a segon classificat a la categoria màster 60 i destaca la quarta posició de l’Igualadí Xavier Pijuan a la categoria d’Èlit.

L’etapa de diumenge va finalitzar amb el jorbenc Genis López López de l’equip FES BICI 3.0 – TUGA com a 1r classificat màster 60 i cal destacar , també, la quarta posició de l’igualadí Xavier Pijuan com a 4t classificat elit dins l’equip 73 FACTORY BG TEAM. Pel que fa a la classificació general, Genis López López de Jorba va quedar com a primer classificat dins la categoria Màster 60. L’igualadí Roger Ferrer va quedar 2n classificat en la categoria sub23 dins l’equip: CANNONDALE-ISB. Destaca també la quarta posició de Xavier Pijuan d’Igualada a la categoria Èlit.

Pel que fa a l’Open destaquen dins de l’Open Duo Mixt l’equip igualadí format per Noemí Moreno Castañeda i David Pallarès Garcia del 73 FACTORY BG TEAM que va quedar en segona posició. I dins de l’Obert Masculí, la 1a posició, va ser pel l’equip format per Albert Juvert Prat de Castellfollit del Boix i Roger Alemany Miserachs d’Igualada dins l’equip 73 FACTORY BG TEAM.