El pòdcast anoienc “Cubates i Dracs”, guardonat per Òmnium Sant Cugat

Aquest passat dijous 25 de setembre, la Unió Sant Cugatenca va acollir l’entrega de premis de la primera edició del concurs “Peta el Pod!”, dut a terme per Òmnium Sant Cugat en el marc de la Setmana del Català, que guardonava tres propostes de pòdcasts produïdes en català.
El tercer premi, que l’atorgava el públic, va ser pel pòdcast amb segell anoienc Cubates i Dracs, produït pels igualadins Marc Soler i Maricel Forn, i el veí de Vilanova del Camí, Xavi Pérez-Vico. Cubates i Dracs, una proposta que apropa les festes populars i tradicionals dels Països Catalans a través de l’humor, fa just un any que va veure la llum, amb un primer programa que parlava, precisament, de la Festa Major d’Igualada. En Marc i la Maricel van aprofitar l’entrega del premi per agrair la tasca que fan totes les persones voluntàries que organitzen les festes populars, a l’hora que als convidats i públic que escolta el programa. El segon premi se’l va endur la proposta “Tothom ho sap tot”, de Gerard Sesé, Marina Bou, Walter Capdevila, Berti i Guret, i el primer premi va ser per “A què juguem” de Jordi Pota. Els finalistes que no van aconseguir cap dels guardons van ser Vull ser el millor català i Cardemcat.
La jornada també va comptar amb la presència de diferents autoritats cugatenques, entre elles la regidora de política lingüística Núria Fernàndez, qui va aprofitar per assenyalar el maltractament que viu el català, i alhora, va exigir l’oficialitat d’aquest a la Unió Europea. També va parlar la presidenta d’Òmnium Sant Cugat, Anna Rigol, qui va descriure el concurs “Peta el Pod!” com “tota una declaració d’intencions” en els temps que corren i amb la mala salut de la qual gaudeix la llengua. Alhora va fer palesa la voluntat de l’entitat per continuar duent a terme el concurs, i consolidar-lo de cara a properes edicions.
L’Esbart de Sant Cugat també va assistir a la vetllada i va oferir al públic un recull de danses populars, aprofitant el cinquantè aniversari de l’entitat, i un petit concert dut a terme per Gerard Aledo i Gerard Idea.