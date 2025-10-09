Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

9 d'octubre de 2025

Un poble en venda a tocar de l’Anoia, història d’Igualada i successos, el més llegit de la setmana

Un article de

Com cada setmana, us portem un recull de les notícies més llegides a Igualada i l’Anoia aquesta setmana al portal veuanoia.cat.

📲 Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.

Notícies més llegides a l’Anoia entre el 3 i el 9 d’octubre de 2025

Esblada: un poble en venda a l’altra banda de la frontera amb l’Anoia

Rescaten a Piera una persona que ha caigut per un terraplè amb el cotxe

Roben un cotxe, protagonitzen una persecució per Igualada i acaben detinguts a Jorba

Pàgina Igualadina: De la Igualada rica, a la sopa de caritat

Un incendi afecta un habitatge al carrer Lleida d’Igualada

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció