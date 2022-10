L’associació de veïns del Poble Sec va signar a principis del curs passat un conveni amb l’institut Badia Margarit de la ciutat per tal de formar part del conjunt d’entitats que poden acollir alumnes de 4rt d’ESO per realitzar el Servei Comunitari.

A part de col·laborar en l’organització de diferents actes públics realitzats, un dels projectes més importants que van dur a terme va ser l’elaboració d’una enquesta entre els veïns i veïnes del barri que ha servit a l’entitat per conèixer de primera mà l’opinió que té el veïnat sobre diferents qüestions, així com quines són les preocupacions més importants.

Els resultats de l’enquesta els ha distribuït l’associació als veïns del barri.

Entre d’altres conclusions, s’extreu que hi ha un 44% de la gent del barri que no ha sentit parlar de l’Associació i tenint en compte que el Poble Sec té uns 10.000 habitants, significa que prop de quatre mil encara no coneix l’entitat. Entre les millores proposades, hi ha la de “fer arribar més bustiada i informació a la part sud del barri i al mateix temps repartir més les nostres activitats per tot el s eu perímetre per tal

de no concentrar les sempre a la part nord”.

Destacar també que el 62% dels veïns porten més de 20 anys vivint al barri i la representació dels que porten menys de 10 anys és tan sols d’un 7%. L’associació s’agafa com a repte “promoure l’habitatge per donar més oportunitats als joves a què vinguin a viure al nostre barri promocionant els pisos de lloguer i les noves promocions que encara quedarien per fer en els solars disponibles”.

L’enquesta també conclou que la diferència d’anar a peu pel barri (53%) o anar en cotxe (35%) tan sols és d’un 18%. “Entenem que encara s’està fent un ús excessiu del cotxe. Per anar a favor d’una mobilitat més saludable creiem que és necessari apostar per l’accessibilitat ampliant voreres per fer-les més transitables, i augmentar les zones per als vianants i fer d aquestes un espai molt més agradable per passejar”.

Respecte el comerç, l’enquesta revela el poc ús de les compres i serveis que es fan al barri en l’àmbit de la moda, perruqueria, restaurants, peixateria i escoles, estan totes per sota del 50% i amb un marge de millora molt més ampli que la resta de comerços com la carn, la fruita, el pa i el supermercat. Entre les millores proposades hi ha “promocionar més el comerç de proximitat, per això volem engegar un projecte on tots els associats puguin gaudir d’un descompte a l’hora de fer les seves compres al barri, només caldrà ensenyar el seu carnet de soci a tots aquells comerços adherits”.

En el camp de la seguretat, un 41% dels veïns pensen que hi ha força conductes incíviques al barri, i un 10%, moltes.

Finalment, l’associació recorda que els gegants del barri del Poble Sec, Jordi i Montserrat, son una de les quatre parelles històriques que es conserven a Igualada. La parella fou estrenada l’11 de juliol de 1954. Actualment es troba en un estat molt delicat de conservació, i des de l’entitat han engegat un projecte de la restauració.