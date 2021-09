Poble Actiu vota en contra dels Pressupostos per perquè “no serveixen per afrontar la crisi econòmica, social i climàtica que vivim”

La candidatura municipalista va votar ahir dimarts 28 de setembre en contra de les ordenances i els pressupostos de l’Ajuntament d’Igualada per l’any 2022 perquè el govern municipal no ha inclòs les seves tres propostes. La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, va argumentar el sentit del vot dient que les tres propostes són “de mínims” per afrontar la crisi econòmica i social com a conseqüència de la pandèmia. Les propostes que plantejaven eren la recuperació de la Llar d’infants del Districte Llevant, la compra i rehabilitació d’habitatges buits per acollir casos d’emergència social i la construcció de nous carrils bicicleta.

Ordenances fiscals

En el ple d’aquest mes, Poble Actiu també va votar en contra de les ordenances fiscals per l’any 2022. Les ordenances fiscals inclouen dos canvis que des de la candidatura municipalista es valoren positivament: la bonificació d’impostos per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i l’augment de l’IBI a les grans superfícies comercials. Respecte a les plaques solars fotovoltaiques, Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, va destacar que porten dos anys reclamant la rebaixa per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i que, finalment, la seva proposta s’ha incorporat. I respecte a l’augment de les ordenances a les grans superfícies comercials, valoren positivament que l’Ajuntament d’Igualada “pugui recaptar 71.000€ anuals dels grans supermercats“ i reclamen que aquests ingressos es destinin a promoure el petit comerç.

Malgrat que les ordenances han inclòs aquestes dues propostes, des de Poble Actiu van votar en contra de les ordenances perquè no s’inclou el criteri de progressivitat fiscal, que serviria “per donar resposta a la crisi econòmica que vivim”. En aquest sentit, Pau Ortínez ha reclamat incorporar criteris de progressivitat fiscal en taxes com les llars d’infants perquè qui més guanya més impostos pagui”.

Llar d’infants al Districte Llevant

La primera proposta de Poble Actiu era recuperar la llar d’infants al districte Llevant per completar l’oferta educativa pública que representen l’escola Gabriel Castellà i l’institut Badia i Margarit. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, va exposar que l’objectiu és que totes les famílies tinguin garantida una llar d’infants pública “a menys de 10 minuts de casa seva” i així seguir avançant cap a l’objectiu de garantir un centre educatiu públic, dels 0 als 18 anys, a cada un dels districtes d’Igualada. El 2012, el govern municipal va tancar la llar d’infants la Ginesta, que donava servei al districte de Llevant, que inclou els barris de Montserrat, les Flors i Sant Crist. Per Poble Actiu, la recuperació de la llar d’infants seria un incentiu perquè famílies joves poguessin instal·lar-se als barris de Llevant de la ciutat i reduir el progressiu envelliment de la població que tan denuncien les associacions veïnals del districte.

Rehabilitació d’habitatges per emergència social

La segona proposta de Poble Actiu era invertir una quantitat econòmica important per la compra d’habitatges buits i la rehabilitació per garantir que Igualada disposa d’habitatges per casos d’emergència social. La proposta era adquirir habitatges buits per poder-hi allotjar famílies que com a conseqüència de situacions d’emergència social greus, com poden ser els casos de desnonaments, puguin ser reallotjades de forma temporal en habitatges de propietat pública mentre no es resol de forma permanent la situació de vulnerabilitat social. Des de Poble Actiu consideren que seria convenient fer ús de la fórmula de “tempteig i retracte” per l’adquisició d’habitatges buits que passarien a formar de la borsa d’habitatge públic municipal i, un cop rehabilitats, podrien ser utilitzats per acollir famílies en situació vulnerable.

Nous carrils bicicleta

La tercera proposta de Poble Actiu era ampliar la xarxa de carrils bicicleta d’Igualada amb l’adequació de tres carrers per acollir un carril bicicleta que permeti connectar equipaments, comerços, centres de treball i barris de la ciutat. La proposta pretenia transformar quatre eixos amb la instal·lació de carrils bicicleta: la carretera de Manresa, l’Avinguda Barcelona, l’Avinguda Pau Casals i el carrer del Rec. El primer carril bicicleta transformaria un tram de l’Avinguda Balmes i tota la Carretera de Manresa, connectant la Plaça Castells amb l’Hospital d’Igualada. El segon carril bicicleta connectaria tota l’Avinguda Barcelona, un carrer que té un gran volum de trànsit i per on circulen moltes bicicletes de forma poc segura. El tercer carril bicicleta estaria situat a l’Avinguda Pau Casals, i serviria per oferir un eix sud-nord de la ciutat on els ciclistes puguin superar fàcilment la pendent de la ciutat. Finalment, el quart carril bicicleta seria un altre eix est-oest, concretament al llarg del carrer del Rec d’Igualada i que serviria per unir la ciutat també amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.