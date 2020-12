Poble Actiu vol pujar l’IBI a les grans superfícies per ajudar al petit comerç

El grup municipal de Poble Actiu ha fet pública una proposta que “materialitzaria l’esperit de la moció sobre fiscalitat progressiva que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar el passat mes d’octubre”, i que considera imprescindible per poder negociar i aprovar els pressupostos del 2021 que l’Ajuntament ha de portar al Ple d’aquest mes de desembre.

Poble Actiu proposa, d’acord amb la normativa vigent, incrementar fins als topalls màxims l’IBI urbà als immobles no residencials de major valor de la ciutat dedicats a l’activitat comercial. Segons expliquen “aquesta mesura permetria fixar amb precisió quin tipus de subjectes en resultarien afectats, a la vegada que evitaria perjudicar a petits propietaris, petites i mitjanes empreses o altres interessos patrimonials o econòmics locals”.

L’agrupació de l’esquerra igualadina considera que el govern de Marc Castells, al llarg dels darrers anys, “ha dut a terme una política comercial basada en facilitar la ubicació a Igualada de noves grans superfícies comercials (Mercadona, Aldi, Esclat, etc.) en detriment del petit comerç local”. D’altra banda, diuen, “les grans superfícies comercials són les menys afectades per la crisi de la Covid-19, i també són les que poden suportar millor la carga impositiva”. El grup municipal afirma que “amb l’increment d’ingressos que resultaria d’aplicar una mesura de fiscalitat progressiva com la proposada, l’Ajuntament podria obrir noves línies d’ajuda al petit comerç local i al sector de la restauració, altament afectats per les mesures adoptades per frenar la pandèmia”.

Des de Poble Actiu – CUP també constaten que “les desigualtats socioeconòmiques existents s’han fet més grans des de l’inici de la Covid-19, motiu pel qual el govern municipal no hauria d’aplicar les mateixes ordenances que l’any passat, sinó adaptar-les a l’actualitat”. En aquest sentit argumenten que “amb mesures de fiscalitat progressiva com la proposada podem ajudar a petits comerços sense perjudicar el balanç total d’ingressos del consistori, tant necessari per poder continuar fent polítiques socials”.