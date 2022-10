Poble Actiu vol promoure l’ús del català a l’Ajuntament

L’ús social del català va clarament en regressió des de fa anys com a conseqüència de la persecució judicial contra la immersió lingüística, la manca de canals, continguts i referents audiovisuals en català i la manca d’ús per part del jovent.

En aquest sentit, per promoure l’ús del català, Poble Actiu va proposar al passat ple municipal del setembre una moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català “A Igualada, en català, no t’excusis!”. La moció, impulsada per la Plataforma per la Llengua, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), USTEC-STEs i la Intersindical-CSC, va ser aprovada amb el suport de la majoria de grups municipals.

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, va exposar que la immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model d’integració i cohesió social eficaç i ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, apresa per tot l’alumnat de tots els orígens. La campanya “Tots som referents lingüístics” planteja no només una acció institucional sinó també qüestiona a la gent que canvia de llengua en funció de qui és la persona interlocutora. La campanya ha llençat preguntes com “Vols l’escola en català però al bar de baix parles en castellà?” per qüestionar-se quin ús fem de la llengua catalana en funció de qui és l’interlocutor.

Compromisos per l’ús de la llengua

La moció de Poble Actiu també preveu que l’ajuntament faci, com a mínim, un comunicat anual adreçat a totes les treballadores de l’Ajuntament d’Igualada, per tal de recordar el compromís del consistori amb la llengua catalana, així com la importància de l’ús del català per part del personal en totes les seves comunicacions. Igualment, amb la moció l’ajuntament també es compromet a promocionar el català en tots els àmbits i activitats que impulsa o col·labora l’Ajuntament d’Igualada.

En la moció també es rebutja qualsevol atac que pugui rebre el model d’immersió lingüística escolar i l’ajuntament es compromet a acompanyar les escoles de la ciutat en la defensa del català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.