Poble Actiu vol que la nova taxa de residus comercials es pagui en funció de quant es genera

La setmana passada es va anunciar que el govern Castells té intenció de portar a l’aprovació de ple una modificació de la taxa de residus comercials del municipi d’Igualada. En relació a aquesta proposta de modificació, Poble Actiu la critica perquè “segueix sent una taxa injusta per als comerciants“, i ha reclamat valentia al govern de la ciutat per avançar cap a una taxa de residus comercials justa, on qui més generi més pagui, i que la superfície del comerç deixi de tenir tant pes en el càlcul de la taxa.
“Una taxa injusta”
La regidora Elisabet Farrés ha recordat que el contracte de gestió de residus es va acabar el 2023 i que fa dos anys que seguim amb pròrrogues perquè el govern Castells no va fer la feina quan tocava. La regidora ha reclamat que a Igualada es necessita transformar el model de recollida per canviar els contenidors oberts per contenidors identificats i porta a porta, amb l’objectiu d’augmentar el reciclatge. En aquest sentit, ha afirmat que “si la taxa de residus comercials s’ha disparat és perquè s’ha volgut fer pagar als comerciants el fet que a Igualada només reciclem el 46% dels residus que generem. Ara mateix hi ha 47 municipis a Catalunya que tenen una taxa justa. Una taxa justa vol dir que no tothom pagui el mateix, generi el que generi, sinó que paguis en funció del pes dels residus que generem, ja siguin residus produïts a l’habitatge o al comerç”. Farrés ha reclamat al govern Castells que es posi les piles i que Igualada pugui afegir-se als 47 municipis de Catalunya que ja han fet la feina i tenen una taxa de residus justa.
“Avançar cap a una taxa de residus comercials justa”
El regidor Pau Ortínez ha valorat positivament que amb la modificació de l’ordenança guanyi més importància la quantitat de residus que es generen enlloc d’estar condicionada en un 95% com fins ara per la tipologia d’establiment i la seva superfície. Malgrat reduir la quantitat econòmica que suposarà per a la majoria de comerços, Ortínez ha recordat que segueix sent una taxa de residus injusta perquè no és un model de pagament per generació on es pagui en funció dels residus que es generen. En aquest sentit, Ortínez ha criticat la proposta del govern perquè considera que la major part de la taxa de residus comercials hauria de ser els residus que es generin i que, progressivament, la superfície del comerç tingui menor importància.
“No reciclar suposa un cost d’un milió d’euros anuals”
La regidora Rosa Perelló ha recordat que a Catalunya hi ha prop de 400 municipis que ja obliguen a reciclar, més de 300 municipis amb model porta a porta, més de 70 amb contenidors intel·ligents i alguns municipis amb un model híbrid en funció del barri. Perelló ha recordat que a Igualada seguim amb el mateix sistema de sempre, contenidors oberts, per això la taxa de reciclatge no millora. A Igualada es recicla el 46% dels residus que es generen i, per tant, el 54% dels residus se’n van a l’abocador de Tivissa, situat a 144 quilòmetres d’Igualada, amb els conseqüents costos de transport i tractament. Des de la candidatura municipalista recorden que a Igualada generem 10.000 tones de rebuig, una enorme quantitat de residus que se’n van a l’abocador i que comporten un cost superior al milió d’euros. Aquesta quantitat econòmica ha anat creixent els darrers anys en la mesura que ha augmentat el cànon de tractament i els costos de gestió, que inclouen les despeses de personal, transports i disposició per portar els residus fins a Tivissa.