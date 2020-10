Poble Actiu vol beneficis fiscals per promoure l’energia solar fotovoltaica

El pròxim dimarts, dia 27 d’octubre, el grup municipal de Poble Actiu proposarà al ple l’aprovació de mesures fiscals que afavoreixin la instal·lació de plaques fotovoltaiques a teulades d’habitatges i empreses igualadines. Segons han explicat en un comunicat, l’aposta es concreta en dues mesures: la bonificació de fins al 95% de l’impost de construcció per a aquest tipus d’instal·lacions i la rebaixa de fins el 50% de l’IBI durant els 5 anys següents a la instal·lació, amb uns topalls baremats en funció de la potència instal·lada.

Amb aquesta proposta, des de Poble Actiu afirmen que “pretenem donar un impuls realment significatiu a l’aprofitament de l’energia solar a Igualada. Compartim que l’Ajuntament aposti per instal·lar noves cobertes solars en alguns equipaments, però allò realment important és que aquesta tecnologia renovable s’expandeixi en l’àmbit privat de moltes més teulades igualadines.” Aquesta mesura, que la formació municipalista ha subratllat que ja incorporava al seu programa electoral, permetria “que moltes famílies propietàries, així com diferents empreses, tinguin un incentiu fiscal i, per tant, econòmic” que se sumi a les bones condicions legislatives amb què les instal·lacions fotovoltaiques ja compten en l’actualitat. “És un tren que arriba tard degut a les traves conservadores de l’anterior govern espanyol, però que ara no només no podem desaprofitar, sinó que les administracions locals hem d’impulsar sense perdre més temps.”

En el proper ple, Poble Actiu presentarà una moció demanant que, en les pròximes ordenances fiscals, s’inclogui una nova ordenança l’objecte de la qual sigui la regulació d’incentius fiscals per promocionar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. La proposta, que ja ha estat traslladada al govern i la resta de grups municipals, ha estat aprovada en termes similars a diferents municipis catalans aprofitant els treballs del grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya. Des de la formació municipalista confien que pugui ser aprovada ja que és un pas “molt important per avançar cap a un model energètic renovable, democràtic i descentralitzat” necessari per “fomentar l’estalvi de les famílies igualadines, fer front a l’emergència climàtica i construir alternatives a l’oligopoli energètic estatal”.