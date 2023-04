Poble Actiu vol aturar l’arribada de nous hipermercats i donar ajudes per la reobertura de comerços locals

La superfície destinada a grans establiments comercials a Igualada no ha parat de créixer en els 12 anys de govern de Marc Castells. És per aquest motiu que Poble Actiu troba indispensable aplicar mesures per tal de frenar la implantació de grans superfícies comercials i reequilibrar el comerç d’Igualada. El candidat Pau Ortínez ha explicat que “cal promoure el comerç local com a alternativa a les compres a grans superfícies comercials i a les compres a altres ciutats. El comerç local ha de ser motor de creació d’ocupació i d’una economia autocentrada que posi en valor la producció local i la sobirania alimentària”.

Impedir la implantació de nous hipermercats

La candidatura municipalista es compromet a no realitzar cap modificació a l’actual POUM que permeti la ubicació de noves grans superfícies comercials a la ciutat, i demana incrementar l’IBI de les grans superfícies comercials fins al màxim que preveu la llei. Poble Actiu proposa que aquest increment de recaptació que suposarà l’IBI es destini a noves línies d’ajuda al comerç local, que tinguin en compte la venda de productes de proximitat, la reducció d’envasos, la innovació en el punt de venda, la innovació en tecnologia o tècniques de fidelització, entre d’altres.

Vianalitzar carrers per fomentar el comerç local

Poble Actiu també vol remarcar que vetllar i promoure el comerç local no només passa per realitzar accions directes al comerç, sinó que també caldria renovar el planejament urbanístic perquè els veïns comprin en els comerços de barri. Per això, proposen vianalitzar carrers a tots els barris de la ciutat, com el carrer Masquefa, el carrer Pau Muntadas, el carrer Sant Agustí i el carrer Milà i Fontanals, i l’ampliació de voreres en carrers comercials com l’Avinguda Barcelona. Elisabet Farrés ha volgut remarcar que “si tenim carrers amples, si tenim carrers que permetin passejar i fer vida de barri, el comerç local se’n beneficiarà”.

Ajudes per la reobertura de comerços

Des de Poble Actiu volen facilitar bonificacions fiscals i subvencions per la reobertura de comerços al nucli antic de la ciutat i a carrers que s’estan desertitzant comercialment, com el carrer de la Soledat i la rambla de Sant Ferran. Rosa Perelló ha explicat que volen promoure el lloguer d’aquests espais, mitjançant ajudes en la fiscalitat, per facilitar que s’hi instal·lin comerços, oficines, petits tallers, indústria lleugera i empreses de l’àmbit digital.

Potenciar el Mercat de la Masuca i el Parc Agrari de la Conca d’Òdena

La candidatura municipalista ha remarcat que vol potenciar el Mercat Municipal de la Masuca, però critica que la reforma que planteja el govern Castells pot suposar l’expulsió de bona part dels actuals paradistes, per l’elevat cost econòmic de les parades. Així mateix, proposen la implantació d’un supermercat cooperatiu a l’espai de l’edifici residencial ViuB3, que estaria situat en un espai proper a la Sagrada Família, i que serviria com a espais de distribució directa de productes de proximitat.

Finalment, Poble Actiu ha explicat que vol contribuir al desenvolupament del Parc Agrari de la Conca d’Òdena perquè creu que s’han de prioritzar les iniciatives de producció i de comercialització de matriu cooperativa. Oriol Càlichs ha sigut clar: “la potenciació d’aquest espai per a la producció agrícola de proximitat hauria d’avançar en paral·lel amb la promoció de diferents canals curts de comercialització, però també cal fer campanyes per promoure un canvi en els hàbits de consum dels igualadins per tal que prefereixin els productes de proximitat”.