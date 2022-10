Poble Actiu valora positivament la reordenació del trànsit al Passeig Verdaguer, però reclama una transformació més valenta

Poble Actiu valora positivament la reducció a un sol carril de trànsit en cada sentit que el govern Castells ha dut a terme al llarg del Passeig Verdaguer. Amb tot, considera que és una actuació del tot insuficient i, com de costum, es tracta més d’una operació de maquillatge que no un replantejament en profunditat d’aquest eix principal de la ciutat i de les seves enormes potencialitats com a espai d’aprofitament i trobada per part de la ciutadania.

Carril bici per la calçada

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, recorda que una de les principals propostes que van fer públiques era moure el carril bici de la calçada central (per tal d’evitar ensurts tant a ciclistes com a vianants) a cada carril de circulació. En aquest sentit, recorden que la velocitat de circulació de les bicicletes i els patinets pel centre del Passeig és molt elevada i ha provocat diversos incidents i accident, per això, proposaven moure el carril bici a la calçada. Neus Carles ho ha dit clar, “amb un únic carril de circulació per a vehicles hi ha espai per instal·lar un carril bici a la calçada, ara només falta la voluntat política de potenciar altres formes de mobilitat que no siguin el cotxe”.

L’espai central: una transformació pendent

L’espai central és la principal transformació que queda pendent al Passeig. Poble Actiu segueix proposant la substitució de l’enrajolat actual, enormement deteriorat i factor de risc sobretot en èpoques de pluja o de caiguda de fulles de l’arbrat. Així mateix, proposen instal·lar espais d’ús i convivència veïnal, com ara jocs per a infants, la millora de l’enllumenat, i la creació de bancs en cercle perquè esdevinguin punt de trobada. Com a resum, cal impulsar una transformació valenta per tornar la vida al Passeig, aprofitar la seva excel·lent ubicació central a la ciutat i convertir-lo en el gran punt de trobada de veïns i veïnes.

Crítica a una reforma poc ambiciosa

La candidatura impulsada per la CUP denuncia que “el govern no té ni projecte ni planificació pel Passeig Verdaguer, i que una vegada més només s’ha actuat pensant en els vehicles i no en els vianants i els ciclistes”. Com a exemple de les seves crítiques, denuncien que a l’alçada del carrer de Sant Magí s’ha restringit el pas dels cotxes, col·locant-hi pilones, però que el govern no ha sigut capaç de prioritzar el pas dels vianants donant continuïtat a la calçada central.

Poble Actiu exposa la contradicció que suposa que el govern hagi tingut prou capacitat econòmica per asfaltar i senyalitzar les obres que han fet aquest any, però que no vulgui encara la reforma integral que necessita el Passeig per a retornar-li “la dignitat d’una via de la qual tots els igualadins i igualines ens en sentim orgullosos”. Des de la candidatura municipalista es reclama que la reforma del passeig deixi de ser una operació de maquillatge i de fum, i que es es reformuli de manera integral per tal que deixi de ser una de les vies més abandonades i infrautilitzades de la ciutat.