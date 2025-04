Poble Actiu torna a reclamar el rescat de la concessió de la línia de bus Igualada-Barcelona

Poble Actiu ha expressat la seva preocupació davant les noves incidències que hi ha hagut en el servei de la línia d’autobús d’Igualada a Barcelona, operat per Monbus, durant aquest primer trimestre de l’any. Tot i l’acord assolit fa només quatre mesos entre la companyia i les administracions per evitar que cap passatger quedés sense espai als autobusos, durant el primer trimestre de l’any s’han seguit produint situacions en què diversos passatgers a les parades de la línia que uneix Igualada amb Barcelona s’han vist sense poder pujar als busos.

Els usuaris d’aquest servei –que va superar el milió de viatges el 2024– pateixen habitualment la manca de places i les deficiències en els vehicles, amb autobusos en mal estat i poc manteniment, una situació que afecta la qualitat del servei de manera constant. “Davant d’aquesta situació, Poble Actiu fa anys que reclama el rescat de la concessió de la línia a Barcelona que actualment té l’empresa Monbus, per garantir un servei de qualitat i fiabilitat per als usuaris”, expliquen des de la formació.

Poble Actiu considera “inacceptable que els usuaris segueixin afectats per la manca de places a l’autobús, especialment quan aquest servei és essencial per a la mobilitat de moltes persones de la ciutat”, i posa en dubte “la capacitat de negociació del govern igualadí”. La candidatura municipalista acusa el govern Castells de “no tenir voluntat de solucionar el problema i de només anar a les reunions amb la Generalitat per sortir a la foto i penjar-la a les xarxes”.

Poble Actiu també ha volgut recordar que l’any 2023 es va aprovar, amb els vots a favor de tots els partits polítics igualadins, una moció presentada pel seu grup municipal on es reclamava a la Generalitat de Catalunya que realitzés una supervisió de la línia d’autobusos i una auditoria tècnica i econòmica per controlar l’execució del contracte, perquè, en cas d’incompliments, es pugui iniciar l’expedient de caducitat per rescatar la concessió del servei.

La regidora Elisabet Farrés ha recordat que: “El govern Castells no ha fet res per executar aquesta moció. Només van votar a favor per quedar bé davant dels igualadins i per sortir a la foto. Però, a l’hora de solucionar els problemes que té la ciutat, mai no estan disponibles.”

La candidatura municipalista també ha destacat la manca de transparència de la Generalitat, que encara no ha fet públic el contracte del servei, i la poca voluntat del govern Castells per demanar-lo. La mateixa regidora ha assenyalat que: “No ens sorprèn que el govern Castells no exigeixi transparència a la Generalitat quan ells tampoc se l’apliquen al propi ajuntament”.