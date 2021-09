Poble Actiu també reclama més suport del govern municipal a les entitats per la Festa Major

Un cop finalitzats tots els actes de la Festa Major d’enguany, Poble Actiu ha emès un comunicat en el que agraeixen la feina feta per totes les entitats que han col·laborat a organitzar-la i, igual que ha fet Esquerra, critiquen algunes de les decisions preses per l’equip de govern.

Segons la formació municipalista gràcies a la gran feina de les diferents entitats culturals, juvenils i esportives de la ciutat durant la setmana de festa major s’han pogut realitzar moltes activitats respectant la normativa dictada pel Procicat i que han permès que molts igualadins i igualadines hagin pogut retrobar-se i celebrar aquests dies especials. També han volgut agrair la gran “disponibilitat i flexibilitat de les diferents entitats malgrat, a vegades, no tinguin tot el suport que es mereixen de part del govern de la ciutat”.

Reclamen permetre l’engalanament de carrers

En aquesta línia, han denunciat que algunes entitats s’han sentit menystingudes per decisions preses des del govern i del departament de cultura. Els regidors de Poble Actiu han criticat que l’equip de govern no hagi autoritzat l’engalanament d’alguns carrers del barri del Poble Sec i del barri del Sant Crist, tal i com tenien previst les respectives associacions veïnals i la FESTHI. La regidora Neus Carles afirma que “no s’entén com no s’ha permès engalanar carrers de diferents districtes i no només el centre històric de la ciutat”.

Una Festa Major descentralitzada

Des de Poble Actiu consideren que un dels fets positius d’aquesta Festa Major és que “ha estat una festa bastant descentralitzada, amb actes a diferents barris de la ciutat”. Coincideixen plenament en l’aposta de descentralitzar la cultura perquè és important que tots els barris visquin la Festa Major perquè és una manera de que se sentin part de la mateixa comunitat. Des de Poble Actiu es va voler agrair especialment la feina feta per l’Associació Juvenil la Coll@nada, que ha organitzat una vintena d’activitats per tots els públics i ho ha fet a l’Escola del Garcia Fossas, on van instal·lar el Territori Festiu.

Mala organització dels espais

Respecte als actes de cultura popular i les cercaviles, agraeixen la flexibilitat de les diferents colles participants però són molt crítics amb l’ajuntament respecte a l’aforament que van preveure en un principi. En aquest sentit afirmen que “si a la cercavila de dissabte hi cabien 1000 persones més de les previstes en un principi, també hi haguessin cabut a la cercavila de dimecres i això hagués pogut permetre que molta més gent les hagués pogut gaudir”. Respecte a les cercaviles, des de la formació municipalista també han volgut agrair la bona feina de Dessota de coordinació de les cercaviles, en un context pandèmic que ho feia especialment difícil.

Crítica a la contractació d’Ítaca Band

Des de Poble Actiu es reclama que la contractació artística -incloent l’elecció dels grups musicals i els espectacles teatrals- es faci amb la participació de les entitats culturals de la ciutat. Especialment, critiquen la contractació d’Ítaca Band que també ha generat protestes des de diferents organitzacions feministes i culturals de la ciutat.