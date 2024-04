Poble Actiu retreu al gerent de l’Hospital que en el balanç presentat, s’hagi “oblidat” dels professionals sanitaris

La formació reclama a la gerència estabilitzar i fidelitzar la plantilla, garantir temps per formació i acompanyaments als professionals sanitaris

En una roda de premsa convocada ahir dilluns 22 d’abril per Poble Actiu, el portaveu de la formació Pau Ortínez, explicava que tot i que fa dues setmanes que la nova gerència de l’Hospital d’Igualada va presentar el balanç del seu primer any de gestió, destacant la millora de la situació econòmica del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA); s’han oblidat de mencionar que la reducció de l’endeutament ha estat únicament possible per l’esforç dels professionals sanitaris. En aquest sentit, Ortínez reclama que aquests professionals “porten anys treballant amb sobrecàrregues laborals”, i demana “menys propaganda als mitjans de comunicació i més preocupar-se perquè les treballadores de l’Hospital d’Igualada tinguin unes condicions sociolaborals dignes, que és l’única manera de garantir la qualitat assistencial”.

Retallades des de 2010

Pau Ortínez ha remuntat el conflicte a l’any 2010 quan, segons Poble Actiu “les retallades imposades pels governs convergents i del PP van suposar un cop molt dur pels serveis públics, especialment per la sanitat pública, fet que les treballadores del CSA encara pateixen”. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha exigit a la gerència que “concreti quan es revertirà la retallada del 5% del salari que des del 2010 pateix el personal de l’Hospital d’Igualada, del CAP Igualada Nord i Salut Mental”. Ortínez ha destacat que “és preocupant que la gerència s’hagi oblidat de mencionar revertir la retallada en el salari com un dels objectius pels propers anys, fet que demostra la desconnexió que tenen respecte les demandes del personal”. En aquest sentit, la candidatura municipalista diu que van proposar al comitè d’empresa de l’Hospital d’Igualada reunir-se per conèixer les seves demandes, i que les darreres setmanes han estat reunint-se amb diverses seccions sindicals del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Millorar la formació del personal

La candidatura municipalista, ha exposat la necessitat que “la gerència se centri en estabilitzar i fidelitzar la plantilla, garantir temps per formació i acompanyaments als professionals sanitaris“. En aquest sentit, el portaveu del grup reclama a la gerència tres coses a millorar:

Obrir noves convocatòries per a l’estabilització de places de l’Hospital d’Igualada , per reduir la rotació de personal i per internalitzar el servei de neteja, a fi d’evitar la precarització de la situació de les seves treballadores.

, per reduir la rotació de personal i per internalitzar el servei de neteja, a fi d’evitar la precarització de la situació de les seves treballadores. Garantir temps de formació per tal de mantenir els professionals actualitzats i millorar l’acompanyament als nous professionals de l’Hospital. En aquest sentit, fan èmfasi en la necessitat de formació en l’ús de les tecnologies, el coneixement del centre sanitari i en oferir classes de català per garantir que podran entendre i atendre adequadament els pacients.

i millorar l’acompanyament als nous professionals de l’Hospital. En aquest sentit, fan èmfasi en la necessitat de formació en l’ús de les tecnologies, el coneixement del centre sanitari i en oferir classes de català per garantir que podran entendre i atendre adequadament els pacients. Espais de treball interdisciplinaris per potenciar la coordinació de diferents grups de professionals i millorar així l’assistència sanitària, la coordinació interna i consolidar els equips de treball.