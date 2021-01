Poble Actiu reclama un espai pel CRP fora de l’edifici del Garcia Fossas

El grup municipal Poble Actiu va reunir-se durant el mes de desembre amb l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola pública Garcia Fossas d’Igualada per conèixer les problemàtiques associades amb compartir edifici amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP). La tercera planta de l’edifici de l’escola Garcia Fossas té un espai destinat al Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i el fet de compartir edifici comporta problemes sanitaris, de seguretat i de manca d’espais que s’han vist agreujats per la pandèmia.

Les persones que necessiten realitzar un tràmit al CRP utilitzen el mateix accés que els alumnes i les famílies de l’escola, fet que suposa un problema de seguretat que incompleix els protocols d’obertura de la conselleria d’ensenyament. Així mateix, compartir edifici també comporta per l’escola un risc sanitari perquè les mesures de prevenció de la pandèmia que s’apliquen a les persones que accedeixen al CRP són molt menys restrictives que les que assumeixen els alumnes i les famílies. L’últim dels motius que exposa l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) per trobar un espai alternatiu pels serveis del CRP és que l’escola necessita ampliar l’espai disponible per l’escola, especialment ara en context de pandèmia.

Pels motius exposats, des de Poble Actiu donen suport a les reclamacions que fa anys que exigeix l’Associació de Famílies de l’escola Garcia-Fossas. Malgrat que el CRP és un servei que és responsabilitat de la conselleria d’Ensenyament, des de la candidatura municipalista reclamen que la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada també assumeixi la responsabilitat que tenen en aquest problema i treballin conjuntament per trobar una solució al problema. Des de l’agrupació de l’esquerra igualadina recorden que el govern Castells es va comprometre a trobar una ubicació alternativa a l’edifici del Garcia Fossas abans del 2019 “però, com tantes promeses del govern, ha incomplert el seu compromís i segueix demostrant que recolzar els centres educatius públics no és una prioritat”.

Des de Poble Actiu reclamen a l’Ajuntament d’Igualada que doni suport als centres educatius públics de la ciutat i que “no continuï abandonant les seves responsabilitats en nombrosos casos, com el problema del CRP i l’escola Garcia Fossas”. En aquest sentit, recorden la polèmica per no assumir el cost econòmic del conserge de l’escola pública de l’Ateneu Igualadí, la demora en la construcció del poliesportiu de l’Institut Badia i Margarit i la manca d’inversió en les escoles públiques de la ciutat, que es manté en 100.000€ malgrat haver passat de 5 a 6 centres educatius públics el darrer curs.