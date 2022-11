Poble Actiu reclama transport públic nocturn entre l’Anoia i Barcelona

Poble Actiu presentarà una moció al ple de novembre de l’Ajuntament d’Igualada per tal d’impulsar una línia de bus nocturn entre Igualada i Barcelona. Neus Carles exposa que ni el servei ferroviari ni el que es fa per carretera no donen cobertura al transport públic en horari nocturn, i que hi ha molta gent que necessita desplaçar-se a Barcelona entre les 10 de la nit i les 6 del matí per motius laborals o per participar a activitats culturals o d’oci. La candidatura municipalista ha exposat que la línia de bus podria començar a Jorba, passar per Igualada, Castellolí i El Bruc, i des d’allà connectar amb Barcelona, fet que no només serviria per millorar la connexió entre l’Anoia i Barcelona, sinó que també milloraria la mobilitat entre les poblacions de l’Anoia, especialment pel jovent durant el cap de setmana.

Una demanda compartida amb Manresa, Vic i Blanes

Actualment, el Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns (SIAN) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona compta amb 21 línies, les quals no cobreixen cap de les comarques exteriors de la Regió Metropolitana de Barcelona (el Bages, Osona i l’Anoia). En el Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2056 s’analitza que una de les possibles actuacions per explotar el potencial de creixement del SIAN seria allargar els serveis fins a Manresa, Igualada, Vic i Blanes.

En aquest sentit, per tal de satisfer, tant la demanda de mobilitat nocturna intracomarcal -entre algunes poblacions de l’Anoia-, com intercomarcal amb l’àrea metropolitana de Barcelona, Poble Actiu planteja concebre una línia de bus nocturn que uneixi Barcelona amb Igualada i per això demana a la moció instar la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona a la creació d’una línia d’autobús nocturn entre Barcelona i algunes poblacions de la comarca de l’Anoia.

Transport públic

L’oferta de transport públic entre les 22.00h i les 6.00h és nul·la, o molt escassa, per poder anar de l’Anoia a Barcelona. La inexistència de transport públic durant aquest interval horari nocturn, doncs, porta al que alguns cops s’anomena “efecte Ventafocs” del transport públic, pel qual no es pot anar a determinades activitats laborals o a certes activitats culturals i de lleure, ja que no hi ha una oferta que permeti fer el trajecte de tornada. Aquestes circumstàncies tenen com a conseqüència haver de dependre del vehicle privat per desplaçar-se, tot provocant un augment del seu ús, no tan sols durant la nit, sinó també de dia -perquè per tal de disposar del vehicle privat a la tornada, sovint, cal utilitzar-lo també en l’anada.

Des de Poble Actiu creuen que la gent de l’Anoia perd oportunitats laborals per la impossibilitat de desplaçar-se a Barcelona i complir amb els horaris laborals que es requereixen en determinades feines. La manca de transport públic obliga a utilitzar el vehicle privat, fet que no totes les persones poden permetre’s pel seu alt cost econòmic, així com el risc que implica utilitzar-lo en cas d’haver consumit begudes alcohòliques. Així mateix, una oferta de transport públic nocturn pot contribuir a la generació d’itineraris segurs, especialment per a les dones i el col·lectiu LGBTI. Per això, Poble Actiu ha previst presentar la moció en el proper ple i espera comptar amb el suport de la resta de grups municipals, així com també que la moció es pugui portar als plens municipals de les poblacions afectades i al Consell Comarcal de l’Anoia.