Poble Actiu reclama que les ajudes per l’escolarització a les llars d’infants es donin per criteri de renda

En el darrer ple municipal, del mes de maig, es va debatre sobre les beques que l’Ajuntament d’Igualada ofereix a les diferents etapes educatives. Des de la candidatura municipal de Poble Actiu es va valorar positivament que existeixin beques que treballin per l’equitat educativa a la ciutat però van criticar que les diferents beques que es van aprovar no signifiquen una “ajuda real per a les famílies que més ho necessiten”.

Ajudes per criteris de renda

El regidor Pau Ortínez recorda que les ajudes econòmiques per les llars d’infants suposaran una rebaixa de 495 euros anuals per les famílies que guanyen menys de 10.000 euros anuals. Poble Actiu considera que per les famílies amb menys ingressos econòmics continua sent una quantitat econòmica molt elevada pagar 890 euros anuals per poder portar el seu infant a la llar d’infants. El regidor ha remarcat que “és una vergonya que pagui el mateix una família que té uns ingressos de 21.000€ que una família que té uns ingressos de 100.000€” i reclama que el govern Castells apliqui criteris de renda on qui més guanya més pagui. Fa anys que la candidatura municipalista reclama impulsar la fiscalitat progressiva perquè Igualada tingui uns impostos més justos i que s’apliquin no només a les llars d’infants sinó a totes les ajudes que es donen des de l’Ajuntament, com poden ser les ajudes educatives com les beques menjador o les ajudes per llibres així com amb l’IBI.

Beques per tots els estudis postobligatoris

La regidora Neus Carles va demanar que les beques per estudis postobligatoris no es limitin només als estudis de grau i post-graduació universitària sinó que s’ofereixin beques a tot aquell alumnat que vol cursar estudis postobligatoris, incloent-hi també els “estudis de formació professional i altres estudis professionalitzadors que poden permetre adquirir nous coneixements que generin noves oportunitats laborals”. Per altra banda, des de la formació municipalista es va criticar que les beques universitàries no contemplin criteris de renda sinó que tothom, sense tenir en compte els ingressos familiars, tinguin dret a aquesta ajuda econòmica. “Caldria que el pressupost disponible es dediqui a ajudar a aquells alumnes que provenen de famílies amb menys capacitat econòmica perquè tal i com s’està fent ara, aquesta beca no significa una ajuda real per aquell alumnat que tenen problemes econòmics”.

Noves llars d’infants públiques

El regidor Pau Ortínez va exposar al Ple la necessitat d’ampliar la llar d’infants el Rusc i crear una llar d’infants pública pels barris de Montserrat, les Flors i el Sant Crist, que s’hauria d’ubicar al costat de l’Escola Gabriel Castellà i l’Institut Badia i Margarit. Si fa uns anys, des de Poble Actiu es va reclamar la necessitat una nova escola i llar d’infants pública al centre de la ciutat, objectiu assolit amb la transformació de l’Escola de l’Ateneu Igualadí, consideren que ara és l’hora de tenir cinc llars d’infants públiques a Igualada. Ortínez ha defensat que “hi ha una clara manca de places públiques de P1 i P2, especialment al barri del Poble Sec i al centre de la ciutat, com es veu amb la plena ocupació de les llars d’infants de la Lluna i el Rusc al final del curs 2020-2021″. Les dues escoles bressol amb línies dobles, la Rosella i l’Espígol, estan situades a zones perifèriques de la ciutat, on l’accés a peu és molt difícil per gran part de la ciutadania. Per això, des de Poble Actiu han recordat que el seu objectiu és garantir que les famílies de tots els barris de la ciutat tenen una llar d’infants, una escola i un institut públic a menys de 10 minuts de casa seva.