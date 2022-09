Poble Actiu reclama que l’alcalde i regidors assumeixin el cost del viatge al Vaticà

La visita de l’alcalde Marc Castells, diversos regidors, un càrrec tècnic de l’Ajuntament d’Igualada i dos mossens a Roma ha destapat la polèmica pel cost econòmic que suposarà aquesta visita per la ciutat. Poble Actiu ha presentat una instància a l’Ajuntament d’Igualada per sol·licitar quin despesa comportarà a l’Ajuntament aquesta visita a Roma per entregar una rèplica del vestit de Sant Ignasi de Loiola. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha exposat que han descobert que la gestió per demanar una audiència privada al papa de Roma ha costat més de 470€ i que han presentat la instància per saber quin és la despesa econòmica total que haurà suposat per l’Ajuntament d’Igualada tot el viatge. Concretament, la candidatura municipalista ha reclamat saber el cost econòmic del viatge, l’allotjament, les dietes, els desplaçaments per tots els membres de la comitiva igualadina, formada per l’alcalde, els regidors de l’equip de govern, els acompanyants dels membres del consistori, el cap de comunicació de l’Ajuntament d’Igualada i dos mossens de les parròquies d’Igualada, així com també la pròpia confecció del vestit entregat.

En el comunicat que el govern va efectuar el dilluns, admeten que s’han gastat 2.658€ del pressupost municipal en aquest viatge, però des de Poble Actiu reclamen saber-ne el detall i també explicacions sobre el motiu pel qual es va decidir pagar aquest viatge tant al cap de comunicació com als dos mossens que van acompanyar la comitiva institucional. Per altra banda, reclamen que l’alcalde i els regidors retornin retornin a les arques públiques el total de la despesa del viatge.

Més enllà de les despeses del viatge, Poble Actiu denuncia que aquesta acció ha comportat l’absència i la desatenció de les tasques governamentals de l’alcalde i els cinc regidors durant tres dies per motius que qualifiquen de “gens indispensables”. Concretament, l’Ajuntament d’Igualada va anul·lar la reunió del dilluns del Consorci Sociosanitari d’Igualada i en les reunions de comissió del dimarts no hi van assistir la majoria dels regidors que han de retre comptes de l’acció de govern a la resta de partits de l’oposició. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha afirmat que el govern Castells enlloc de preocupar-se d’acabar amb els problemes de Monbus, resoldre la manca d’habitatge i afrontar l’emergència climàtica, centra la seva acció de govern en actes de propaganda electoral com és la fotografia amb el papa de Roma.

Neus Carles ha afirmat que “el govern actual massa vegades malgasta. Ho hem vist en anteriors ocasions amb campanyes publicitàries que no han aportat cap benefici a la ciutat: capital de l’esport, capital de la cultura catalana, regalant diners a Airbnb o ara amb aquest viatge a Roma per tal que els regidors es puguin fer una foto amb el Sant Pare”. Des de la candidatura municipalista han afirmat que no poden consentir “que el govern Castells faci aquest mal ús dels fons públics” i, per això, demanen responsabilitats i dedicar el pressupost municipal a resoldre els problemes de les igualadines i els igualadins.