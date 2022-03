Poble Actiu reclama que es millorin les condicions laborals de les treballadores de l’Hospital d’Igualada

Des de la candidatura municipalista de Poble Actiu, el desembre van fer pública la diferència de salaris entre les gerències del Consorci Sanitari de l’Anoia i el Consorci Sociosanitari d’Igualada i les treballadores. Segons Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, “la diferència de salaris és un escàndol i, per això, fa mesos que reclamem que l’Ajuntament d’Igualada garanteixi unes condicions laborals dignes a les treballadores perquè és l’única manera de poden garantir una sanitat pública i de qualitat”.

Millorar les condicions laborals

L’Ajuntament d’Igualada té el 30% de la propietat del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i, per això, des de Poble Actiu exigeixen al govern Castells que treballi per millorar les condicions laborals de les treballadores de l’Hospital. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, reclama que es reverteixin les retallades salarials per tal que totes les treballadores de l’Hospital d’Igualada i el CAP Igualada Nord recuperin el 100% del seu salari. “Però amb la millora dels salaris no n’hi ha prou”, des de Poble Actiu també reclamen incrementar la plantilla de facultatius per garantir el relleu generacional, reduir la quantitat de pacients atesos per professional per donar un millor servei i poden reduir les llistes d’espera. Per Poble Actiu, la millora de les condicions laborals de les treballadores és necessària per garantir la sanitat pública i de qualitat que volem.

Revertir les retallades

El col·lectiu de professionals de la salut fa anys que han vist empitjorades les seves condicions laborals, segons han recordat els regidors de Poble Actiu. Les retallades que els governs de convergència van realitzar fa una dècada van suposar un atac contra la sanitat pública: retallada de salaris, menys temps per atendre els pacients, privatització de serveis, llistes d’espera… A aquest fet s’hi va sumar la falta de professionals d’infermeria i de medicina en el sistema sanitari català perquè “fa temps que no es cobreixen totes les places de professionals que es jubilen”. Durant els dos últims anys, i agreujat per la pandèmia, aquesta problemàtica ha obligat als professionals sanitaris a assumir molta càrrega de treball, cobrir les baixes dels companys i sense descans entre onades.

Des de Poble Actiu recorden que durant el confinament es va fer una cridar a sortir als balcons per aplaudir els professionals sanitaris, però “només amb aplaudiments no es menja” per això reclamen una millora de les condicions laborals de forma immediata.

Així mateix, Poble Actiu comparteix les demandes dels sindicats de professionals sanitaris que reclamen:

Enfortir l’atenció primària dotant-la amb una quarta part dels recursos de tot el sistema.

Renovar l’equipament i les infraestructures.

Millorar els serveis d’urgències hospitalàries.

Revertir la privatització del 061, el servei d’emergències i d’atenció telefònica.

Garantir el dret a l’avortament quirúrgic arreu dels Països Catalans.