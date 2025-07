Poble Actiu reclama una política LGTBIQA+ valenta i continuada a Igualada

El Grup Municipal de Poble Actiu ha criticat durament la manca de compromís del govern Castells amb les polítiques LGTBIQA+ i ha denunciat que l’Ajuntament d’Igualada delega completament l’organització dels actes de la Setmana de l’Orgull a una única entitat —Orgull Anoia— sense assumir cap lideratge institucional ni impulsar cap estratègia municipal de defensa i promoció dels drets del col·lectiu.

Segons la candidatura municipalista, “cal superar el model simbòlic i testimonial d’una setmana a l’any i començar a construir un veritable pla de treball LGTBIQA+ que s’estengui al llarg de tot l’any, amb pressupost, accions concretes i presència transversal a totes les àrees del consistori”.

El sexili: una realitat silenciada a Igualada

Poble Actiu ha posat sobre la taula una realitat que continua afectant moltes persones joves: el sexili, és a dir, haver de marxar del teu poble o ciutat per poder viure lliurement la teva identitat o orientació. “El jovent marxa perquè no troba referents, ni espais segurs, ni suport institucional. Igualada continua sent un lloc hostil per a moltes persones LGTBIQA+”, ha afirmat la regidora Elisabet Farrés.

Farrés ha remarcat que “el sexili no és només un problema individual, és una ferida col·lectiva. Si la ciutat no ofereix seguretat, reconeixement ni espais per viure amb llibertat, aleshores no és una ciutat per tothom”.

“Un compromís institucional que no arriba mai”

Des de Poble Actiu s’ha denunciat que el govern Castells no ha estat capaç d’impulsar cap política pública en aquesta matèria. “La Setmana de l’Orgull a Igualada s’organitza gràcies a l’esforç militant d’una sola entitat, sense suport real de l’Ajuntament. Això és inadmissible”, ha denunciat el regidor Pau Ortínez.

Ortínez ha exigit que el consistori deixi de rentar-se les mans i assumeixi un compromís actiu amb la igualtat i la llibertat: “Cal augmentar el pressupost destinat a les entitats LGTBIQA+, crear espais municipals de suport, i garantir que hi hagi accions durant tot l’any. No podem continuar relegant la lluita pels drets del col·lectiu a una sola setmana i a una sola entitat”.

Orgull tot l’any i a tots els barris

La regidora Rosa Perelló ha denunciat també la centralització i el caràcter puntual de les accions institucionals. “No n’hi ha prou amb penjar una bandera i fer un tuit. Calen polítiques públiques integrals que arribin a tots els barris i a totes les edats, i que permetin visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere durant tot l’any”.

Perelló ha recordat que Igualada només serà una ciutat justa si assumeix el repte de ser segura, inclusiva i orgullosa de la seva diversitat. “Les persones i col·lectius que s’organitzen per defensar els drets LGTBIQA+ són, de fet, el veritable orgull de la ciutat. El seu activisme és el que manté viva la flama de la llibertat”.

Poble Actiu ha deixat clar que continuarà exigint un Ajuntament a l’alçada del moment històric i del compromís de la seva gent. “Perquè de mica en mica, Igualada més marica. I aquesta és la millor de les notícies.”