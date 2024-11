Poble Actiu reclama ubicar el nou auditori d’Igualada a l’Escorxador i demana concreció a Castells

El passat 29 d’octubre, el govern de Marc Castells va anunciar les primeres passes per a la construcció d’un nou auditori a Igualada. Poble Actiu, la candidatura municipalista vinculada a la CUP, celebra que “després de molts anys de promeses, el govern Castells hagi acceptat que la construcció d’un nou auditori és una necessitat” i agraeix a les entitats culturals “que hagin persistit en la reclamació d’un equipament cultural que ha de permetre descongestionar el Teatre Municipal de l’Ateneu”.

La regidora Rosa Perelló ha reclamat que el nou equipament estigui ubicat al costat de l’Escorxador, amb l’objectiu “d’obrir un equipament que està tancat la majoria de dies de l’any, poder ubicar a costat del nou auditori les escoles artístiques de la ciutat i transformar el barri”.

Un nou auditori i un espai per a les escoles artístiques de la ciutat

Poble Actiu planteja que el projecte de l’Escorxador esdevingui el principal espai cultural d’Igualada i que esdevingui un espai de trobada, tal com ho és el complex esportiu de les Comes per a l’àmbit esportiu. El regidor Pau Ortínez reclama “la construcció d’un nou auditori amb una capacitat adaptada a les necessitats i a la programació cultural de la ciutat, i que també tingui un petit espai d’exhibició per a actuacions de petit format”. En aquest sentit insta a la regidoria de cultura a impulsar una programació cultural estable en totes les disciplines, sobretot en música, dansa i circ. Així mateix, plantegen un projecte en dues fases: la primera fase, on construir el nou auditori, i una segona fase on adaptar els actuals edificis de l’Escorxador per poden acollir les escoles artístiques de la ciutat.

“Recuperar el projecte original per a l’Escorxador”

Des de la formació expliquen que “Igualada té una potent oferta d’educació artística, però no disposa d’un equipament que l’aculli i en fomenti la col·lació entre les diferents disciplines, una proposta que estava prevista en el projecte original de reforma de l’Escorxador“. La regidora Elisabet Farrés ha reclamat recuperar el projecte original per a l’Escorxador per poder acollir l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada, l’Escola Municipal de Teatre “La Tarima”, recuperar l’Escola de Dansa pública que havia gestionat el Consell Comarcal de l’Anoia, i crear una Escola Municipal de Circ. En aquest sentit, Farrés ha denunciat que l’Escola Municipal de Teatre “La Tarima” no té una dotació pressupostària suficient, ni uns espais adequats per a la seva activitat. Així mateix, ha recordat que Igualada no compta amb una escola pública de dansa des que el govern de Junts i el PSOE van tancar l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia. Per això proposa recuperar l’Escola de Dansa, vincular-la al projecte de l’Escorxador, i també impulsar la creació d’una Escola Municipal de Circ per completar l’oferta de formació en arts escèniques.