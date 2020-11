Poble Actiu reclama engegar la renovació del POUM

Poble Actiu exposa la necessitat “urgent” d’iniciar el procés de renovació del POUM, l’eina de planificació urbanística. “Necessitem per planificar la Igualada que volem pel 2030”, diuen. Des de la formació municipalista consideren contradictori que l’alcalde Castells “es bolqui a planificar urbanísticament nous macropolígons industrials a la Conca d’Òdena quan ha estat incapaç, en 10 anys al govern, de començar el procés de renovació del POUM”.

El POUM: una eina per afrontar l’emergència climàtica

Les regidores de Poble Actiu van exposar que l’actual planificació urbanística d’Igualada, aprovada el 1986, “és obsoleta per afrontar els reptes de la Igualada del segle XXI, que passen inevitablement per una transformació profunda per fer front a l’emergència climàtica”. En la roda de premsa van exposar els principals reptes urbanístics de la ciutat: la transformació del barri del Rec, la promoció d’una mobilitat verda i la dotació d’equipaments a tots els barris. Reclamen engegar la planificació per poder convertir el barri del Rec en un espai on puguin conviure diferents usos -indústria, habitatge, comerç i serveis- perquè “Igualada no necessita urbanitzar cap enfora, el barri del Rec és una oportunitat per tenir un creixement urbanístic sostenible”.

Per assolir una mobilitat realment sostenible, les regidores Eva Pedraza i Neus Carles van defensar que “Igualada ha de ser una ciutat pensada per la gent on els vianants i les bicicletes han de recuperar espais que actualment ocupen els vehicles”. Així, des de la formació creuen que més enllà de la Rambla, els carrers Òdena, Sant Josep i Sant Pau s’ha de restringir la circulació de vehicles en carrers de tots els barris de la ciutat per “promoure el comerç i l’oci”. En la mateixa línia, consideren que per aconseguir una ciutat pensada per afrontar l’emergència climàtica, cal reduir l’ús del vehicle dins de la ciutat per reduir la contaminació i, al mateix temps, estendre i connectar una xarxa de carrils bicicleta que permeti arribar a totes les zones de la ciutat.

Finalment, defensen la renovació del POUM per poder preveure els problemes de la ciutat de manera global i així poder planificar de manera coherent on s’ubiquen i quines modificacions han de tenir espais com la sisena llar d’infants pública al districte de llevant, la millora de l’entorn de l’Escorxador, la millora de la seguretat de l’accés a l’Escola Dolors Martí o la limitació de la superfície comercial per impedir la instal·lació de nous hipermercats.