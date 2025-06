Poble Actiu reclama un canvi de rumb al govern Castells i posar les polítiques d’habitatge com a prioritat a Igualada

El passat divendres 13 de juny, el Jardí Prohibit de l’Ateneu Igualadí va acollir l’acte de valoració de la meitat del mandat del govern Castells per part de Poble Actiu. En un ambient distès, la guionista Júlia Cot, veïna d’Igualada des de fa uns anys, i els regidors de la candidatura municipalista van conversar sobre els dos anys des de les darreres eleccions municipals.

La guionista va aportar la seva visió de la ciutat, com a mataronina de naixement i igualadina d’adopció, dels problemes que pateixen, dels reptes que tenen, i de les necessitats de millora de la gent de la ciutat.

Cot va queixar-se dels problemes de transport públic que pateixen els igualadins per anar a treballar o estudiar a Barcelona, però alhora va posar sobre la taula els beneficis de viure en una ciutat com Igualada, que té una mida molt més humana que Mataró.

El regidor Pau Ortínez va reclamar que les polítiques d’habitatge esdevinguin la principal prioritat de l’Ajuntament d’Igualada per aconseguir augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer disponible amb preus justos. En aquest sentit, va recordar que en una ciutat de més de 40.000 habitants com Igualada només hi ha 6 pisos de lloguer disponibles i que és necessari activar totes les eines possibles, des de la rehabilitació de pisos buits fins a la compra de carcasses buides.

Cot va destacar que l’havia sorprès que hi haguessin tants pisos buits al centre d’Igualada i, precisament, Ortínez va destacar que revertir la desertització del centre passa per mantenir l’oferta d’educació pública al centre, especialment la llar d’infants d’El Rusc, perquè les famílies joves puguin seguir vivint al nucli antic.

La regidora Elisabet Farrés va informar que la feina que estan fent des la candidatura municipalista és portar la veu de les entitats i les persones a l’Ajuntament d’Igualada, especialment aquelles entitats que no són escoltades ni reben el suport per part de l’equip de govern actual. Fent balanç dels dos anys de govern, Farrés va criticar la manca de rumb en les polítiques culturals, va reclamar un increment de la programació estable, també recuperar el projecte de l’Escorxador, i donar suport a les entitats que fan possible que la ciutat bategui cultura els 365 dies de l’any.

La regidora Rosa Perelló va reclamar millores en l’accessibilitat en diferents carrers de la ciutat, especialment en passos de vianants com la cantonada entre el carrer Òdena i el carrer del Clos on no es respecta la prioritat dels vianants davant dels vehicles. Així mateix, va expressar la necessitat de millorar l’estat del paviment i la mobilitat al Passeig Verdaguer, i va manifestar la preocupació pel projecte que l’Ajuntament d’Igualada impulsa sobre la reforma integral del Passeig, que no respecta el patrimoni natural i històric.