Poble Actiu reclama aturar la planificació de macropolígons a la Conca

Poble Actiu referma el seu posicionament en contra de construir nous macropolígons industrials a l’Anoia, proposat en el Pla Director d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena, arran del rebuig social a l’urbanització de Can Titó. Com havien exposat en el programa electoral, es mostren contraris a la planificació de sòl industrial a Can Morera, Can Titó, Sant Jaume de Sesoliveres o en qualsevol altres espai de la comarca i reclamen un debat profund: “el problema no és on, sinó per què hem de construir nous macropolígons industrials”. Consideren que el debat no hauria de centrar-se en la ubicació del macropolígon industrial, fet que ha creat molt rebuig a Can Morera a Òdena i Can Titó a Vilanova del Camí, sinó en el model territorial, econòmic i urbanístic de la comarca.

La candidatura municipalista argumenta que rebutgen el nous macropolígons industrials per tres motius. En primer lloc, perquè la Conca d’Òdena ja disposa de suficient sòl industrial en els polígons existents per l’ampliació de les indústries existents i per l’acollida de noves indústries. Afirmen que hi ha molt sòl industrial disponible al polígon industrial de Santa Margarida de Montbui, totalment buit, o amb suficient espai als polígons industrials d’Òdena, la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí. En segon lloc, recelen de basar la planificació industrial del territori en l’arribada d’empreses multinacionals, bàsicament del sector logístic, que generen pocs llocs de treball i afecten grans extensions de territori, enlloc de fomentar el teixit empresarial amb alt valor afegit.

En darrer lloc, reclamen una planificació urbanística pensada per afrontar l’emergència climàtica, que no planifiqui zones industrials allunyades de les zones residencials perquè això comporta un augment dels desplaçaments en vehicle privat i, per tant, de la contaminació atmosfèrica. Poble Actiu fa una crida a la ciutadania a participar el dissabte 26 de setembre a la mobilització convocada per Per la Conca, Salvem Can Titó i Unió de Pagesos per rebutjar el Pla Director.

Reunió amb l’associació veïnal de Sant Jaume de Sesoliveres

Seguint amb la ronda de reunions amb entitats veïnals, la candidatura municipalista es va reunir el divendres 18 de setembre amb l’associació veïnal del barri de Sant Jaume de Sesoliveres per abordar la situació del barri. La manca de neteja, l’estat dels carrers, l’incivisme, els problemes de seguretat, el repte del reciclatge, el transport públic o la il·luminació dels carrers foren alguns dels problemes exposats pels representants veïnals. Els representants de l’Associació veïnal de Sant Jaume Sesoliveres i de Poble Actiu es van comprometre a mantenir converses per veure com es resolen les problemàtiques del barri.

Així mateix, els representants de Poble Actiu també van exposar que s’oposen a la construcció del macropolígon industrial de Sant Jaume Sesoliveres que preveu planificar sòl industrial a la zona lateral de l’autovia A-II propera al barri i que podria representar clars perjudicis de sorolls, olors i trànsit pels veïns del barri.