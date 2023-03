Poble Actiu proposa un ViuB3 al Poble Sec

Poble Actiu continua desgranant les seves propostes per fer front als reptes que té Igualada, com són l’envelliment de la seva població, així com la falta d’habitatge públic específic per a joves. La formació considera que els ViuB són una bona estratègia per fer front a l’increment de població de més de 70 anys que Igualada viurà durant la propera dècada. Per això, consideren que cal seguir creant espais que permetin un envelliment actiu, amb habitatges adaptats a les necessitats, i que fomentin la cooperació entre veïns. Els actuals ViuB es troben situats un al costat del Mercat de la Masuca i l’altre al costat de la residència Pare Vilaseca.

La candidata Rosa Perelló constata que “al barri del Poble Sec hi viuen moltes persones grans que no disposen de pisos adaptats a les seves circumstàncies, però que no volen marxar del barri, i és una necessitat que hem d’afrontar”. Tanmateix, expliquen que cal innovar en el model, i estudiar la possibilitat de crear edificacions on hi puguin conviure gent gran amb persones joves en edat d’emancipació. Segons la formació, ambdós franges d’edat necessiten pisos d’una sola habitació, i a més, això permetria crear espais comunitaris molt interessants per ambdós edats.

Una localització ideal

El regidor Pau Ortínez comenta que “la millor ubicació per aquest equipament és el solar darrere la Sagrada Família, que actualment és una zona d’aparcament”. Des de Poble Actiu tenen clar que caldrà comprar la finca, però d’aquesta manera, la ciutat disposarà d’un equipament més al barri, on no només hi haurà habitatge. El candidat Oriol Càlichs confirmava que “proposem ubicar als baixos un espai de distribució de productes del parc agrari de la Conca d’Òdena, en una de les zones amb més habitants de la ciutat, que ajudi a complementar la feina que es fa al Mercat de la Masuca”. Una mesura que té l’objectiu de promocionar el consum de productes de proximitat, assegurant així la pervivència de l’agricultura al voltant d’Igualada. Una relació que creuen que cal promocionar per compensar els serveis ecosistèmics que ofereix el parc a la ciutadania d’Igualada com a espai de lleure a la natura.

Repensar el model

Des de Poble actiu consideren que el model dels ViuB ha sigut d’èxit, en tant que hi ha una demanda molt gran, i suposa una opció per aquelles persones que no podrien viure sols als seus habitatges, per falta d’adaptació o bé de serveis. Tanmateix, creuen que el model és millorable i per això fan una proposta per estudiar dedicar part dels pisos a joves en procés d’emancipació, que necessiten pisos d’unes dimensions semblants, per a 1 o 2 persones. D’aquesta manera, confien que “amb una mateixa inversió podríem resoldre dos problemes, tenir habitatge adaptat per a persones grans en tots els barris, i recuperar habitatge específic per a joves en edat d’emancipació.