Poble Actiu proposa ampliar la llar d’infants el Rusc en una nova ubicació

Poble Actiu ha anunciat la proposta de traslladar la llar d’infants municipal “El Rusc”, actualment ubicada al carrer Sant Carles i lligada a l’escola pública Ateneu Igualadí, a una nova ubicació més adequada i que permeti doblar les línies de P1 i P2. Aquest canvi suposaria un increment de 33 places públiques, aprofitant la gratuïtat de P2 que s’ha aprovat recentment.

La regidora Neus Carles argumentava que “hi ha clarament una manca de places públiques de P1 i P2 als barris més centrals de la ciutat, com es veu amb la plena ocupació d’aquestes a la Lluna i el Rusc a final del curs 2020-2021”. Les dues escoles bressol amb línies dobles, la Rosella i l’Espígol, estan situades a zones exteriors de la ciutat, on l’accés a peu és més complicat per gran part de la ciutadania.

Per Poble Actiu, assegurar l’accés a places públiques de llars d’infants a tots els districtes de la ciutat és una mesura imprescindible per assegurar l’equitat i evitar la segregació escolar per raons de planificació urbanística. A més, la formació preveu un increment de la demanda de places públiques amb la gratuïtat de P2, que cal respondre ampliant línies al centre, així com creant una nova llar d’infants al districte de llevant.

Aprofitar els fons Next Generation

La construcció o adaptació d’un nou espai aniria lligat als 110 milions d’euros dels fonts Next Generation que rebrà la Generalitat de Catalunya per a crear places entre els 0 i 3 anys. L’aportació de fins a 10.000 € per plaça, anunciada pel govern, permetria, segons Poble Actiu, reduir el cost que suposaria aquesta inversió per les arques locals de forma molt significativa, i per tant la consideren una oportunitat que no es pot deixar escapar. La nova ubicació hauria de permetre que els infants disposin d’una zona exterior adequada i suficientment gran, fet que ara mateix és limitat en la ubicació actual. Aquesta proposta es sumaria a la ja anterior de recuperar la llar d’infants del districte de llevant, sobretot tenint en compte que la llar d’infants pública més propera es troba a 15 minuts caminant de barris com Montserrat o el Sant Crist.