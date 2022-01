Poble Actiu presenta una desena d’esmenes al Pla Local de Joventut

Pobla Actiu ha anunciat que ha presentat una desena d’esmenes a la proposta de Pla Local de Joventut redactada pel govern Castells. La candidatura municipalista considera que el Pla ha servit per fer una bona diagnosi de la situació del jovent de la ciutat, però reclama polítiques per garantir que totes les joves de la ciutat tinguin els mateixos drets i centren bona part de les reclamacions en garantir l’accés equitatiu a les activitats extraescolars i d’oci.

Cap jove sense extraescolars

Poble Actiu celebra que es plantegin activitats de lleure adreçades als adolescents de 12 a 16 anys durant l’estiu perquè constata que hi ha molta oferta de lleure per infants en edat escolar, però molt poca oferta pels adolescents. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha afirmat que “la segregació escolar que trobem massa sovint a les escoles i instituts d’Igualada és encara més forta en el cas de les extraescolars”. En aquest sentit, Poble Actiu reclama que les regidories de joventut, esports i serveis socials treballin conjuntament per garantir que cap jove es quedi sense extraescolars. Carles ha informat que hi ha un pla pilot de la regidoria d’ensenyament per concedir ajudes als infants de les famílies amb menys recursos econòmics per poder realitzar activitats extraescolars, però reclama rapidesa i valentia perquè es garanteixi l’accés d’adolescents i joves a fer esport, cultura, reforç escolar i altres activitats extraescolars.

Cal Badia: casal autogestionat

L’altre regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, ha destacat que la principal mancança que li troben al Pla Local de Joventut és definir per què serveix l’equipament municipal de Cal Badia. Ortínez ha remarcat que “després de set anys de reforma, ara que l’equipament ja ha entrat en funcionament, la regidora de joventut no té una idea clara de què fer a Cal Badia”. Per això, des de Poble Actiu han remarcat que proposen que el centre sigui un casal autogestionat, on entitats juvenils i joves a títol individual puguin decidir els usos, els objectius, les activitats i el pressupost de l’equipament i que la Kaserna es mantingui com a espai d’informació i assessorament juvenil. Així mateix, Ortínez també ha demanat que l’Ajuntament d’Igualada doni més suport a les entitats que reclamen espais per realitzar activitats i tornen a plantejar la necessitat de crear un casal d’entitats on totes les entitats juvenils, culturals, educatives i socials puguin compartir espai.

L’Anòlia als barris

Neus Carles ha destacat que una de les preocupacions principals de Poble Actiu és que a tots els barris de la ciutat hi hagi activitat cultural i, per això, han presentat una de les esmenes principals: que l’Anòlia deixi de fer-se només al centre de la ciutat. La proposta de Poble Actiu planteja portar l’Anòlia a tots els barris d’Igualada i vincular-lo a les diferents festes majors de barris perquè els joves de la ciutat puguin gaudir dels concerts en zones on habitualment es programa menys activitat cultural, com els barris de Poble Sec, Set Camins, Montserrat o Sant Crist. Poble Actiu planteja que la proposta es podria compartir amb les associacions veïnals que hi estiguin interessades i consideren que seria una bona manera de rejovenir i potenciar les festes de barri.

Educadores de carrer

Des de la candidatura municipalista també han reclamat a l’Ajuntament que augmenti l’oferta d’oci alternatiu, apostant per activitats esportives i d’oci gratuïtes i no vinculades al consum d’alcohol, posant d’exemple l’espai d’escalada instal·lat durant les darreres setmanes a Cal Font. Pau Ortínez ha reclamat també apostar per crear la tasca de l’educadora de carrer, una figura tècnica que funciona en molts municipis, per detectar problemes del jovent (escolars, laborals, de lleure, salut…), posar-los a disposició els serveis i equipaments de la ciutat, i per treballar individual i col·lectivament amb les joves. Ortínez afirma que es fan bones polítiques juvenils en els equipaments juvenils d’Igualada però reclama una aposta valenta per sortir de la Kaserna i anar a buscar les joves.