Poble Actiu presenta un programa electoral amb 114 propostes

Aquesta setmana Poble Actiu ha fet públic el programa electoral amb el que concorrerà a les eleccions del 28 de maig. El programa consta de 114 propostes que defineixen l’acció política que la formació desenvoluparà si governa la ciutat. Aquestes propostes es troben dividides en cinc àmbits:

Serveis a les persones, on es troben les propostes d’habitatge, serveis socials, educació i sanitat.

Emergència climàtica i urbanisme, on desglossen les propostes en temes d’aigua, energia, urbanisme, zones verdes, residus, mobilitat, sobirania alimentària i drets dels animals.

Teixit comunitari i de suport a les entitats, on es troben les propostes en cultura, llengua, joves, esports, gent gran i entitats.

Economia i treball, on desgranen les mesures en hisenda, fiscalitat, economia, treball, consum i comerç.

Drets socials, on es descriuen les propostes en participació, transparència i bon govern, feminisme, polítiques d’acollida i dret de ciutadania, diversitat funcional i salut mental, alliberament de gènere i drets LGTBIQA+, seguretat i convivència.

Aquestes 114 propostes van acompanyades d’uns textos on la formació municipalista exposa la visió que té de país amb un text titulat “Una Igualada justa en uns Països Catalans lliures” i una declaració inicial d’intencions on desglossen el model de ciutat que la candidatura té per als propers anys. Aquest text comença amb el lema de campanya “ganes de canvi” i acaba amb un premonitori “volem una ciutat que també tingui ganes de canvi”. El programa està disponible a la pàgina web de Poble Actiu: https://www.pobleactiu.cat/ programa/

Unes propostes que ja s’han anat desglossant

Moltes d’aquestes propostes però, ja fa temps que s’han explicat als mitjans de comunicació locals i s’han publicat també a les xarxes de Poble Actiu. De fet, la formació municipalista des de el mes de febrer que ha anat desglossant algunes de les mesures en àmbits com la cultura, la fiscalitat, residus o participació entre d’altres. També ha presentat els projectes que volen desenvolupar a l’Escorxador, la remodelació del Passeig o bé la creació dels pisos ViuB 3 al Poble Sec i la nova ubicació de la llar d’infants El Rusc i d’un casal d’entitats a les antigues Piscines Casal. Des de Poble Actiu han assenyalat que en aquest darrer mes encara aniran desgranant en detall algunes parts del programa electoral que no han presentat.

Compromís amb el bon govern

La formació d’esquerra transformadora ha aprofitat per reiterar el seu compromís amb el bon govern. Tal i com s’estableix en el preàmbul de la llei de transparència de la Generalitat, el bon govern són el conjunt de principis, obligacions i regles per tal que l’activitat pública es porti a terme en les millors condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics de qualitat.

Des de Poble Actiu consideren que el programa electoral és la primera eina d’aquest bon govern, ja que és el compromís que la formació agafa amb la ciutadania, si governen, per als propers quatre anys. En aquest sentit han remarcat que independentment de si governen o estan a l’oposició compliran com sempre la carta d’organització i condicions laborals de la CUP per als salaris dels càrrecs de Poble Actiu.