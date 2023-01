Poble Actiu porta al Parlament la proposta d’una línia de bus nocturna entre Igualada i Barcelona

Poble Actiu ha portat al Parlament de Catalunya, la proposta d’un transport públic nocturn per a millorar la connexió entre les comarques de l’Anoia, el Bages i Osona amb la ciutat de Barcelona. La proposta de resolució ha estat presentada per la CUP al Parlament de Catalunya a proposta de les candidatures municipalistes de l’esquerra independentista Capgirem Vic, Fem Manresa i Poble Actiu.

Una proposta compartida amb Manresa i Vic

Actualment, el Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns (SIAN) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona compta amb 21 línies, les quals no cobreixen cap de les comarques exteriors de la Regió Metropolitana de Barcelona (l’Anoia, el Bages i Osona). En el Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2056 s’analitza que una de les possibles actuacions per explotar el potencial de creixement del SIAN seria allargar els serveis fins a Igualada, Manresa i Vic.

En aquestes poblacions, l’oferta de transport públic entre les 10 del vespre i les 6 del matí és nul·la per poder anar de l’Anoia a Barcelona. La inexistència de transport públic durant aquest interval d’horari nocturn implica que hi hagi moltes persones que no puguin fer ús del transport públic per anar a la feina o per assistir a activitats culturals i de lleure. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha remarcat que la manca de transport públic nocturn “obliga a molta gent a utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se a Barcelona”, tot provocant un augment del seu ús, no tan sols durant la nit, sinó també de dia per tal de poder disposar del vehicle privat a la tornada.

El bus nocturn: una necessitat comarcal

Elisabet Farrés ha exposat que ni el servei ferroviari ni el que es fa per carretera no donen cobertura al transport públic en horari nocturn, i que hi ha molta gent que necessita desplaçar-se d’Igualada a Barcelona entre les 10 del vespre i les 6 del matí. La candidatura municipalista ha exposat que la seva proposta de línia de bus planteja començar el recorregut a Jorba, passar per Igualada, Castellolí i El Bruc, i des d’allà connectar amb Barcelona, fet que no només serviria per millorar la connexió entre l’Anoia i Barcelona, sinó que també milloraria la mobilitat entre les poblacions de l’Anoia.

Així mateix, han remarcat que és necessari plantejar una línia de bus nocturna pels pobles i ciutats del sud de l’Anoia, una zona que queda coberta durant el dia per la línia de bus entre Igualada i Barcelona que passa per Capellades. Concretament, la proposta de línia de bus nocturna hauria de servir per connectar amb Barcelona les poblacions de La Pobla de Claramunt, Capellades, Vallbona d’Anoia, Piera i Masquefa.